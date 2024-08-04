ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر وصيفًا

ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024، منتخب مصر لكرة اليد حقق فوزًا بارزًا على منتخب الأرجنتين في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

بعد انتهاء الشوط الأول بتأخر منتخب مصر بهدف وحيد بنتيجة 15-14 لصالح الأرجنتين، تمكن الفراعنة من استعادة السيطرة في الشوط الثاني وحققوا فوزًا مهمًا بنتيجة 34-27، مما رفعهم للمركز الثاني مؤقتًا في المجموعة.

منتخب مصر ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب فرق كبيرة مثل فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

بفوزه اليوم، يصل منتخب مصر إلى مباراته رقم 49 في أولمبياد 2024، حيث فاز في 15 مباراة وسجل 1198 هدفًا.

ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024

ويستعرض لكم "الموجز" ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024 وجاء على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

1- ألمانيا 8 نقاط

2- السويد 6 نقاط

3- سلوفينيا 3 نقاط

4- إسبانيا 2 نقاط

5- كرواتيا 2 نقاط

6- اليابان 0 نقطة

المجموعة الثانية :

1- الدنمارك 8 نقاط.

2- مصر 7 نقاط.

3- النرويج 6 نقاط.

4- فرنسا 3 نقاط.

5- المجر نقطتان.

6- الأرجنتين - بلا نقاط.



مشواره منتخب مصر بقيادة باستور في أولمبياد باريس2024

بعد أن استعرضنا ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024 نُقدم لكم مشواره المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية ضمن منافسات كرة اليد.

منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 شهد خوض 4 مباريات، حيث سجل 114 هدفًا واستقبل 113 هدفًا.

هداف المنتخب المصري في هذه النسخة هو يحيى خالد برصيد 29 هدفًا.

في المباراة الأولى، تغلب منتخب مصر على المجر بنتيجة 35-32.

في اللقاء الثاني، تعرض منتخب مصر للهزيمة أمام الدنمارك بنتيجة 30-27.

تعادلت مصر في اللقاء الثالث مع فرنسا بنتيجة 26-26.

في اللقاء الرابع، حققت مصر فوزًا صعبًا على النرويج بنتيجة 26-25.

وجاء منتخب مصر وصيفًا في المجموعة الثانية بـ ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024



قائمة منتخب مصر لكرة اليد

كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

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