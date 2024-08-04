أولمبياد باريس 2024.. النائبة أميرة أبو شقة تودع منافسات الرماية باحتلالها المركز الأخير

ودعت أميرة أبو شقة، لاعبة المنتخب الوطني للرماية، منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، التي تستمر حتى 11 أغسطس الجاري، بعد عدم قدرتها على التأهل إلى النهائيات.

أميرة أبو شقة

حصلت اللاعبة المصرية على المركز الـ29 والأخير في منافسات الإسكيت "الحفرة"، حيث يتأهل فقط أصحاب المراكز الستة الأولى إلى النهائيات. وقد جمعت أميرة أبو شقة مجموع نقاط بلغ 107، مما أدى إلى هذا الترتيب.

البعثة المصرية في أولمبياد باريس

تشارك البعثة المصرية في هذه الدورة الأولمبية بأكبر عدد من اللاعبين في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين، بالإضافة إلى 16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى 164 لاعبًا في 22 رياضة. وتعتبر البعثة المصرية الأكبر بين الدول العربية والأفريقية.

يشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، يمثلها حوالي 10,500 رياضي يتنافسون في 32 رياضة مختلفة.

منتخب سلاح الشيش يخسر في باريس

خسر منتخب مصر في سلاح الشيش أمام نظيره الأمريكي بنتيجة 45-35، وذلك في الدور الثامن من منافسات السلاح.

وانتهت المباراة بفوز منتخب أمريكا، ومن المتوقع أن يتنافس منتخب مصر في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويستعرض موقع «الموجز» ما قدمه منتخب سلاح الشيش في أولمبياد باريس 2024

يتكون فريق سلاح الشيش للرجال من اللاعبين محمد حمزة وعلاء الدين أبو القاسم وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام، ويقود الفريق فنياً المدربان ماهر حمزة وتامر طاحون.

كما أن منتخب مصر للسيدات في سلاح الشيش قد خسر أمام الصين في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

من جهة أخرى، حقق البطل المصري محمد السيد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة، وهي الميدالية الأولى للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وفي تصريحات صحفية، أكد ماهر حمزة، مدرب منتخب مصر لسلاح الشيش، أن اللاعبين يبذلون جهوداً كبيرة من أجل تحقيق ميدالية وإسعاد الشعب المصري.

منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 بعدما تصدر ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب باراجواي.

وحسم منتخب مصر مباراته المثيرة ضد باراجواي بركلات الحظ الترجيحية، ليخطف بطاقة عبوره إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب فرنسا، والذي وصل إلى المباراة في المربع الذهبي عقب تخطي عقبة الأرجنتين.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في تمام العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

حكم مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حكام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب فرنسا مساء غد الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024..

حكم ساحة: الهندوراسي سعيد مارتينيز.

- مساعد أول: الهندوراسي والتر لوبيز.

- مساعد ثاني: الهندوراسي كريستيان راميريز.

- حكم رابع: الكندي درو فيشر.

- الكندي ميشيل بارويجن حكمًا خامسًا احتياطيًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وسوف تبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1، والتي تبث فعالياتها بشكل مجاني للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

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