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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

القنوات الناقلة لمباراه الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي  الأهلي بقيادة مارسيل كولر  لمواجهة فريق المقاولون العرب اليوم الأحد في إطار منافسات الدوري المصري، حيث يهدفون لتحقيق الفوز للتقدم نحو حسم اللقب الدوري.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب تُعتبر حاسمة في مسار النادي الأحمر نحو الحفاظ على لقب الدوري المحلي بعد تتويجهم بلقب إفريقي.

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جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

كولر يعمل على معالجة الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلي، بهدف ضمان تحقيق انتصار جديد على المقاولون العرب ضمن استراتيجية تحقيق اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب.

يستعرض لكم "الموجز" القنوات المجانية التي ستنقل مواجهة الأهلي أمام ذئاب الجبل في بطولة دوري نايل.

ستجرى المباراة بين المارد الأحمر والمقاولون العرب  في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري.

ستنقل قناة ON Time Sports مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، مع استوديو تحليلي يضم نجوم كرة القدم المصرية.

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، بتحقيق 24 فوزًا و3 تعادلات وخسارتين، مسجلين 66 هدفًا واستقبال 24 هدفًا.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر في الجدول برصيد 25 نقطة من 31 مباراة، بتحقيق 5 انتصارات و10 تعادلات و16 هزيمة، مسجلين 31 هدفًا واستقبال 51 هدفًا.

فاز الأهلي في آخر مباراة له بالدوري على البنك الأهلي بهدف دون رد، بينما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور لهما في المسابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على تشكيل فريقه أمام المقاولون وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، وسام أبوعلى، رضا سليم.

جدير بالذكر أن المدرب السويسري كولر قد قرر استبعاد اللاعب محمود كهربا من قائمة الفريق الأحمر عقب شكواه من الإصابة.

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