التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري الليلة

جماهير القلعة الحمراء تمني نفسها بحسم الدوري حين يلتقي النادي الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

فريق الأهلي يسعي لتحقيق الفوز وانتظار هدية من فريق بيراميدز الذي يواجه نظيره زد في نفس التوقيت لاعلانه رسميا بطلا للمسابقة بشكل رسمي للموسم الجاري 2023-2024 بينما يسعي فريق المقاولون لتحقيق الفوز وهو الأمل الوحيد للحفاظ علي حظوظه في البقاء بالمسابقة والنجاة من الهبوط.

قائمة الأهلي ضد المقاولون

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ،كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، أحمد عابدين ، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، محمد هاني، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم:بيرسي تاو، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

تشكيل المقاولون المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للمقاولون بالقوة الضاربة للفريق أمام الأهلي لصعوبة المباراة وحساسيتها لفريق المقاولون حيث أن الفوز بالمباريات المتبقية للفريق في الدوري هو السبيل الوحيد للبقاء في المسابقة وتجنب خطر الهبوط للدرجة الأدني.

في حراسة المرمى، ، ،

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أسامة النجار، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروقا نور الدين

خط الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، أحمد الشيمي، محمد عنتر

خط الهجوم: جواكيم أوجيرا، محمد سالم.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 75 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، ومودرن سبورت الرابع بـ50 نقطة ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

اقرأ أيضا..

شوبير يكشف خريطة صفقات الأهلي للموسم الجديد

المقاولون يستخدم سلاح المكافآت لتحقيق الفوز في لقاء المصير أمام الأهلي





