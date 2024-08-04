القنوات المجانية الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد

تبحث الجماهير المصرية عن وسيلة لمشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب فرنسا المقرر لها مساء غد الاثنين في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في العاشرة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة في رحلة الحلم للمنتخب المصري للوصول للمباراة النهائية وضمان التتويج بميدالية أولمبية.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

تبث شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وذلك على قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

ينشر موقع الموجز قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا بشكل مجاني وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد فرنسا

من المنتظر أن يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، بالتشكيل التالي في مواجهته ضد فرنسا..

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

طريق المنتخب الأولمبي للميدالية الأولمبية

خاض المنتخب الأولمبي مواجهات عديدة للوصول لمباراة نصف نهائي الأولمبياد حيث تصدر مجموعته في الدورة برصيد 7 نقاط وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم منتخب الدومينيكان في المركزالثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.

تأهل المنتخب الأولمبي إلي نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز علي باراجواي 5-4 بضربات الترجيح في المباراة التي جمعتهما علي ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

المغرب تواجه إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس

منتخب المغرب علي موعد مع كتابة التاريخ حينما يلتقي منتخب إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس وقد وصل لهذه المباراة عبر بالفوز علي منتخب أمريكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس.

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