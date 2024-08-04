الشحات وأبوعلي يقودان الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري

يترقب عشاق كرة القدم مباراة فريق الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب التي تنطلق بعد قليل على ملعب استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

يسعي فريق الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري أمام المقاولون العرب لحسم الفوز ببطولة الدوري حيث يحتاج الفريق لـ 4 نقاط للتتويج باللقب وقد يعلن بطلا الليلة في حال فوزه وتعثر بيراميدز الذي يواجه نظيره زد في نفس التوقيت.

تشكيل الأهلي ضد المقاولون العرب

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد المقاولون العرب ويضم كلا من:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

- خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

- خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، رضا سليم.

قائمة الأهلي ضد المقاولون

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ،كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، أحمد عابدين ، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل المقاولون المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للمقاولون بالقوة الضاربة للفريق أمام الأهلي ويأتي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أسامة النجار، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروقا نور الدين

خط الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، أحمد الشيمي، محمد عنتر

خط الهجوم: جواكيم أوجيرا، محمد سالم.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 75 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، ومودرن سبورت الرابع بـ50 نقطة ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

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