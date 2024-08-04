وصول حافلة الأهلي إلي استاد القاهرة لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

وصلت حافلة النادي الأهلي إلي استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 دوري NILE.

وتعد مباراة هذه الليلة بين الأهلي والمقاولون حاسمة في صراع التتويج والهبوط للفريقين حسب موقف كلاهما بجدول المسابقة ففوز الأهلي يمنحة اللقب رسميا في حالة تعثر بيراميدز أمام زد الليلة وفوز المقاولون يمنحه قبلة الحياة للبقاء في الدوري بانتظار نتائج مبارياته المقبلة.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة .

خط الوسط: إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، أحمد عابدين ، أكرم توفيق، بيرسي تاو،حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، محمد هاني، كريم فؤاد

خط الوسط: نيدفيد ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم:بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، وسام أبوعلي.

تشكيل المقاولون المتوقع ضد الأهلي

من المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للمقاولون بالعناصر الأساسية للفريق أمام الأهلي لأهمية المباراة ويكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أسامة النجار، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروقا نور الدين

خط الوسط: محمد مجلي، معز أفولو، أحمد الشيمي، محمد عنتر، جواكيم أوجيرا

خط الهجوم: محمد سالم.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، ومودرن سبورت الرابع بـ50 نقطة ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

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