جدول الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين قبل مباراة الزمالك ضد إنبي

يسعى نادي الزمالك لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، عندما يلتقي مساء اليوم الاثنين بنظيره إنبي، في إطار مؤجلات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

وستنطلق مباراة الزمالك ضد إنبي في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد إنبي

ويستعرض الموجز جدول ترتيبات الدوري المصري الممتاز والهدافي قبل مواجهة الزمالك ضد إنبي اليوم.

ويأتي ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك ضد إنبي، في إطار مؤجلات الجولة الـ 22 من المسابقة كالآتي..

1. الأهلي - 78 نقطة.

2. بيراميدز - 73 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 52 نقطة.

4. مودرن سبورت - 50 نقطة.

5. الزمالك - 49 نقطة.

6. سموحة - 48 نقطة.

7. زد - 47 نقطة.

8. سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة.

9. إنبي - 43 نقطة.

10. الاتحاد السكندري - 40 نقطة.

11. طلائع الجيش - 39 نقطة.

12. البنك الأهلي - 34 نقطة.

13.الجونة - 33 نقطة.

14. الإسماعيلي - 32 نقطة.

15. فاركو - 31 نقطة.

16. بلدية المحلة - 27 نقطة.

17. المقاولون العرب - 25 نقطة.

18. الداخلية - 19 نقطة.

الزمالك

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد إنبي

ويتصدر الدولي الفلسطيني وسام أبو علي ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفًا بعد الهاتريك الذي سجله أمس في شباك المقاولون العرب ..

1- وسام أبوعلي - الأهلي - 18 هدفا.

2- فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفا.

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

7- حسام حسن - سموحة - 11 أهداف.

8- مصطفى زيكو - زد - 10 أهداف.

9- محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

10- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

وسام أبو علي

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