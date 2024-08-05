موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة قوية ضد نظيره إنبي، في إطار مؤجلات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

ستنطلق مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي إنبي في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وستقام مباراة الزمالك ضد إطار منافسات مؤجلات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري.

الزمالك

اتحاد الكرة يرفض تغيير موعد مباراة الزمالك ضد إنبي

ورفضت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالب تغيير موعد مباراة نادي الزمالك ضد نظيره إنبي، والتي تم تحديدها مسبقًا لتقام في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت مطالب تغيير موعد مباراة الزمالك وإنبي بسبب تعارضها مع موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب فرنسا، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، تشكيل الزمالك المتوقع أمام نادي إنبي، بعدما استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة نظيره البترولي في إطار مؤجلات الدوري المصري الممتاز كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله «نيمار».

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

ستنقل مباراة الزمالك ضد نظيره إنبي في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، على قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وباقي المسابقات المحلية والتي تقام داخل البلاد.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة "خصم 3 نقاط من رصيده بعد الانسحاب أمام الأهلي"، ويتواجد فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة

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