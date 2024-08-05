رسالة خاصة من عمر عصر للجماهير بعد انسحابه من أولمبياد باريس 2024

وجه عمر عصر نجم منتخب مصر في تنس الطاولة، رسالة إلى الجماهير المصرية، بعد انسحابه من منافسات الفريق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية، والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين.

منتخب مصر لـ تنس الطاولة يخسر في أولمبياد باريس 2024

وخاض منتخب مصر لـ تنس الطاولة مساء اليوم الاثنين، منافسات الفرق في الدور ثمن النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واصطدمت بفريق تايوان.

وخسر منتخب مصر لـ تنس الطاولة منافسات ثمن النهائي للفرق في أولمبياد باريس بنتيجة 3-0 أمام منتخب الصين تايبية.

عمر عصر

انسحاب عمر عصر من أولمبياد باريس 2024

وانسحب عمر عصر لاعب تنس الطاولة من المشاركة في منافسات الفرق، وجاء ذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته في منافسات الفردي.

وعن بديل عمر عصر، حدد منتخب مصر لـ تنس الطاولة خالد عصر في المباراة المنافسة في المنتخبات، وذلك وفقا للوائح البطولة، حيث يحق للمنتخب استبدال اللاعب المصاب قبل المباراة.

رسالة عمر عصر للجماهير بعد إصابته في أولمبياد باريس 2024

وقال عمر عصر في رسالته عبر بيان رسمي يرصده الموجز فيما يلي :" أولاً أشكركم جدًا على التشجيع، قبل البطولة وبعد البطولة، هذا أغلى شيء هو تشجيعكم، الأمر الثاني، للأسف تعرضت لإصابة في العضلة الضامة بسبب إصابة في الركبة في المعسكر الذي أقيم قبل الأولمبياد في ألمانيا".

عمر عصر

عمر عصر يوضح كواليس إصابته في أولمبياد باريس 2024

وواصل عمر عصر تصريحاته:" الإصابة تضاعفت مع المباريات والحمل في مباريات الفردي، ففي دور الـ 16 حصل تضاعف في العضلة الضامة، أدى إلى إن يبقى هناك مشكلة خاصة وأنا ألعب أي كرة ناحية الفور هاند".

واستكمل نجم تنس الطاولة: "الدكتور كان رأيه أننا نعمل حاجة زي تيب أو أخد مسكنات، وللأسف الإصابة تضاعفت في التمرين جدًا ما بين بطولة الفردي وبطولة الفرق والألم وصل لأقصاه أمس، وكان هناك خطورة من حدوث قطع ولذلك فضل الدكتور الحصول على راحة وبدأ العلاج الذي تتراوح مدته بين أسبوعين حتى 3 أسابيع".

واختتم عصر:" أشكركم جدًا مرة ثانية وكنت أتمنى فوز فريقنا لكن إن شاء الله نعوضها في بطولات أخرى".

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