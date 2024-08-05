بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا في أولمبياد باريس

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم المصرية والعربية، عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره منتخب فرنسا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية,

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

ستنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب فرنسا، في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب بوردو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

ينشر موقع الموجز قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا مجانا,

وأعلنت عدة قنوات رياضية عربية عن نقل مباريات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تشهد حضور الثنائي العربي منتخب مصر ومنتخب المغرب، حيث يصطدم الفراعنة مع منتخب فرنسا مستضيف الأولمبياد، ويلتقي منتخب أشبال أطلس في مواجهة صعبة ضد شباب إسبانيا.

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا

تاريخ مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد

أولمبياد (أنتويرب 1920) - ودع من دور المجموعات

أولمبياد (باريس 1924) - ودع من ربع النهائي

أولمبياد (امستردام 1928) - المركز الرابع

أولمبياد (برلين 1936) - الدور الأول

أولمبياد (لندن 1948) - الدور الأول

أولمبياد (هلسنكي 1952) - الدور الأول

أولمبياد (روما 1960) - الدور الأول

أولمبياد (طوكيو 1964) - المركز الرابع

أولمبياد (لوس أنجلوس 1984) - ربع النهائي

أولمبياد (برشلونة 1992) - الدور الأول

أولمبياد (لندن 2012) - ربع النهائي

أولمبياد (طوكيو 2020 ) - ربع النهائي

اقرأ أيضًا..

تاريخ وإنجازات منتخب مصر في الأولمبياد قبل دورة باريس 2024

تاريخ مشاركات منتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد قبل باريس 2024