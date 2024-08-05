موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا اليوم .. التشكيل و القنوات الناقلة

عشاق كرة القدم المصرية علي موعد مع التاريخ اليوم عبر متابعة مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب فرنسا المقرر لها مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة وسط تعلق ملايين المصريين والعرب بتحقيق الحلم الوصول للمباراة النهائية وضمان الفوز بميدالية أولمبية.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد فرنسا

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي علي الدفع بقوته الضاربة أمام فرنسا ولن يغيب عن الفريق سوي أحمد عيد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة باراجواي ويكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : محمود صابر - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

ينشر موقع الموجز قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا مجانا وهي:

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

مشوار المنتخب الأولمبي نحو الميدالية الأولمبية

خاض المنتخب الأولمبي مواجهات عديدة للوصول لمباراة نصف نهائي الأولمبياد حيث تصدر مجموعته في الدورة برصيد 7 نقاط وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم منتخب الدومينيكان في المركزالثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.

تأهل المنتخب الأولمبي إلي نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز علي باراجواي 5-4 بضربات الترجيح في المباراة التي جمعتهما علي ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

المغرب ضد إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس

منتخب المغرب علي موعد مع كتابة تاريخ جديد حينما يلتقي منتخب إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس وقد وصل لهذه المباراة عبر بالفوز علي منتخب أمريكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس.

اقرأ أيضا..

الهندوراسي سعيد مارتينيز.. معلومات مثيرة عن حكم مباراة مصر وفرنسا ؟

أولمبياد باريس 2024.. النائبة أميرة أبو شقة تودع منافسات الرماية باحتلالها المركز الأخير



