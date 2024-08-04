أولمبياد الجمباز حلق: الجزائرية كايلا نيمور تحرز أول ذهبية للعرب في باريس

حلق الجمباز عاليا في أولمبياد باريس 2024 ليحمل إنجازا جديدا للعرب في تلك الدورة حيث تمكنت الجزائرية كايلا نيمور من التتويج بأول ميدالية ذهبية للعرب في باريس 2024 وذلك في مسابقة جهاز العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفني.

وتعد هذه الميدالية تاريخية حيث تعتبر نيمور أول بطلة إفريقية أولمبية في الجمباز بعد تفوقها في النهائي على الصينية تشيوان تشيو 15.500 والأميركية سونيسا لي14.800 .

الرئيس الجزائري يشيد بإنجاز كايلا نيمور

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنجاز البطلة الأولمبية الجزائرية كايلا نيمور وفوزها بذهبية الجمباز، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه التهنئة للبطلة خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمته "باسم الجيش الوطني الشعبي كافة، وباسم رئاسة الجمهورية، والشعب الجزائري كافة، نهنئ كيليا نمور لتتويجها بالميدالية الذهبية".

حصاد العرب في أولمبياد باريس

توج العرب حتى الآن بـ 3 ميداليات خلال منافسات أولمبياد باريس 2024 والأولى كانت فضية فارس فرجاني لاعب منتخب المبارزة التونسي والثانية كانت برونزية لاعب السلاح المصري محمد السيد والثالثة كانت ذهبية البطلة الجزائرية كايلا نيمور في الجمباز.

مصر والمغرب تحملان أمال العرب بميدالية جديدة في أولمبياد باريس

يحمل المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المغربي أمال تحقيق ميدالية جديدة للعرب في تلك الدورة للأولمبياد باريس 2024 حيث وصل المنتخبان للدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم .

مصر ضد فرنسا

من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس في العاشرة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة في رحلة الحلم للمنتخب المصري للوصول للمباراة النهائية وضمان التتويج بميدالية أولمبية.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

ينشر موقع الموجز قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا بشكل مجاني وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

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