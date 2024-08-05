مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس اليوم الاثنين 5-8-2024 والقنوات الناقلة

تواصل بعثة مصر مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 في نسختها الجارية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، ببعثة مكونة من 148 لاعبًا ولاعبة، لتكون هي الأكبر في تاريخ مصر، العرب وأفريقيا.

مصر تحقق ميدالية أولمبية وحيدة في أولمبياد باريس 2024

وحققت بعثة مصر حتى الآن ميدالية وحيدة في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي جاءت عن طريق محمد السيد بطل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة.

ويقدم الموجز مواعيد منافسات بعثة مصر، في اليوم العاشر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تقام على مدار اليوم الاثنين، في عدد من الألعاب والمسابقات ومنها…

مواعيد منافسات الغطس في أولمبياد باريس 2024

11 صباحا.. (غطس) ملك توفيق - تمهيدي 10م منصة ثابتة

مواعيد منافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024

11 صباحا.. (تنس طاولة) مصر ضد تايوان - ثمن نهائي فرق الرجال

4 عصرا.. (تنس طاولة) مصر ضد الصين - ثمن نهائي فرق السيدات

منتخب تنس الطاولة

مواعيد منافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024

4 عصرا.. (المصارعة) مؤمن ربيع ضد الصيني ساو ليجو (المصنف الثاني) - وزن 60 كجم ثمن النهائي

4 عصرا.. (المصارعة) عبد اللطيف منيع (المصنف الثاني) ضد التركي حمزة بقير - وزن 130 كجم ثمن النهائي

مواعيد منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024

8:30 مساء.. (سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين التقني

مواعيد منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024

10 مساء.. (كرة قدم) مصر ضد فرنسا - نصف النهائي

منتخب مصر

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

الولايات المتحدة الأمريكية (71 ميدالية – 19 ذهبية، 26 فضية، 26 برونزية)

الصين (45 ميدالية – 19 ذهبية، 15 فضية، 11 برونزية)

فرنسا (44 ميدالية – 12 ذهبية، 14 فضية، 18 برونزية)

أستراليا (31 ميدالية – 12 ذهبية، 11 فضية، 8 برونز)

بريطانيا (37 ميدالية – 10 ذهب، 12 فضية، 15 برونزية)

كوريا الجنوبية (24 ميدالية – 10 ذهب، 7 فضيات، 7 برونز)

اليابان (24 ميدالية – 9 ذهب، 5 فضة، 10 برونز)

إيطاليا (22 ميدالية – 7 ذهب، 10 فضة، 5 برونز)

هولندا (15 ميدالية – 6 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)

ألمانيا (12 ميدالية – 5 ذهب، 5 فضة، 2 برونز)

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