الآن مواعيد أهم المباريات اليوم في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024

تقام على مدار اليوم الاثنين الموافق 5-8-2024، عددًا من المباريات النارية والمثيرة، في مختلف الدوريات والبطولات المحلية والعالمية، وأبرزها استكمال منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والدوري المصري الممتاز.

جدول مواعيد المباريات اليوم

ويخوض منتخب مصر الأولمبي تحت القيادة البرازيلي لـ روجيرو ميكالي، مباراة هامة ومصيرية ضد منتخب فرنسا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي صعد إليها الفراعنة لأول مرة بعد غياب 60 عامًا.

مواعيد مباريات كرة القدم

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الصعود إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما حقق المفاجأة وأطاح بنظيره الأرجنتين، عقب حسم المباراة أمامه في الدور ربع النهائي بركلات الحظ الترجيحية، ليصطدم بـ منتخب فرنسا مستضيف الدورة الـ 33 من الألعاب الصيفية.

مدرب منتخب مصر يعلق على مواجهة فرنسا في أولمبياد باريس 2024

وقال روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، في تصريحاته للمؤتمر الصحفي: "أنا سعيد بالوصول لنصف النهائي، سنواصل القتال من أجل مصر، وهدفنا إسعاد الشعب المصري، حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وسنفعل كل شيء من أجل تحقيقه"

ويستعرض الموجز في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباريات اليوم الاثنين والمواعيد الرسمية لها والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات أولمبياد باريس 2024

المغرب ضد إسبانيا

الساعة 7 مساء - على قناة beIN 4K HDR

فرنسا ضد مصر

الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات ودية أندية

جروسيتو ضد فيورنتينا – الساعة 9 مساء

فولهام ضد إشبيلية – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

وتقام في بطولة الدوري المصري اليوم مواجهة وحيدة، والتي تجمع نادي الزمالك ونظيره إنبي، في إطار مؤجلات الجولة الـ 22 من المسابقة المحلية، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ضمن التأهل الأفريقي إلى كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات نادي الزمالك

الزمالك ضد إنبي

الساعة 9 مساء - على قناة ON Time Sports 1 HD

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