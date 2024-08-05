جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5-8-2024 والقنوات الناقلة
عشاق الرياضة حول العالم علي موعد مع المتعة اليوم الاثنين عبر متابعة مباريات اليوم الهامة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية وأبرزها مباريات الدوري المصري وكذلك مختلف المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.
ويقدم الموجز خلال السطور التالية المواعيد والقنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الاثنين 5-8-2024
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك ضد إنبي في دوري NILE - 9 مساء - أون تايم سبورتس 1
مواعيد مباريات اليوم لـ كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024
مصر ضد فرنسا - 10 مساء - بي ان سبورت HD 2
المغرب ضد إسبانيا - 7 مساء - بي ان سبورت HD 1
مواعيد مباريات اليوم للكرة الطائرة بـ أولمبياد باريس 2024
بولندا ضد سلوفينيا - 10 صباحا
إيطاليا ضد اليابان - 2 ظهرا
فرنسا ضد ألمانيا - 6 مساء
الولايات المتحدة ضد البرازيل - 10 مساء
المنتخب الأولمبي ضد فرنسا
تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب فرنسا المقرر العاشرة لها مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.
موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا
من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة في رحلة الحلم للمنتخب المصري للوصول للمباراة النهائية وضمان التتويج بميدالية أولمبية.
القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا
تبث شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وذلك على قناة beIN Sports HD 1.
قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا
قناة المغربية الرياضية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11474
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل التصحيح: 2/3
قناة السادسة الشبابية الجزائرية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11474
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل التصحيح: 2/3
تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد فرنسا
حراسة المرمى : حمزة علاء.
خط الدفاع : محمود صابر- حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.
خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.
خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.
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