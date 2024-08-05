موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا في أولمبياد باريس 2024 والتشكيل المتوقع

يخوض منتخب مصر الأولمبي تحت القيادة البرازيلية لـ روجيرو ميكالي المدير الفني، مباراة صعبة ومصيرية ضد منتخب فرنسا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعدما حقق الميدالية الفضية في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، عقب خسارة المباراة النهائية أمام منتخب المغرب.

ويمثل منتخب مصر أفريقيا مع منتخب المغرب في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليضمن العرب ميدالية أولمبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024، بعد تأهل المنتخبين إلى المربع الذهبي.

منتخب مصر الأولمبي

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

ستنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب فرنسا، في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب بوردو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

ينشر موقع الموجز قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا مجانا وهي:

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

منتخب مصر الأولمبي

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي التشكيل الرسمي الذي سيدفع به أمام فرنسا، خاصة بعد تأكد غياب أحمد عيد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة باراجواي ويكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : محمود صابر - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

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