أولمبياد باريس 2024.. مواعيد مباريات التنس على bein

تقام على مدار اليوم الاثنين الموافق 5-8-2024، مباريات المنتخبات في لعبة تنس الطاولة، ضمن منافسات النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، والتي تستمر حتى 11 أغسطس الجاري بمشاركة منتخب مصر للرجال والسيدات.

ونجحت مصر في خطف مقعدها في منافسات تنس الطاولة رجال وسيدات، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

قائمة منتخب مصر في تنس الطاولة بـ أولمبياد باريس 2024

وتضم قائمة منتخب مصر لـ تنس الطاولة في منافسات الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024 كل من..

عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز.

وفي منافسات السيدات، تتواجد كل من: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي.

عمر عصر - تنس الطاولة

انسحاب عمر عصر من أولمبياد باريس 2024

وانسحب عمر عصر لاعب تنس الطاولة من المشاركة في منافسات الفرق، وجاء ذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته في منافسات الفردي.

وعن بديل عمر عصر، حدد منتخب مصر لـ تنس الطاولة خالد عصر في المباراة المنافسة في المنتخبات، وذلك وفقا للوائح البطولة، حيث يحق للمنتخب استبدال اللاعب المصاب قبل المباراة.

مواعيد مباريات منتخب مصر على قنوات bein

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات تنس الطاولة، حيث تقام مباريات الفرق لـ تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بنظام البلاي أوف 5، والتي انطلقت في الـ 11 صباح اليوم الاثنين.

وتقام المباريات بالنظام الآتي..

اول مباراة "زوجي"- ثاني مباراة " فردي"- ثالث مباراة " فردي"- رابع مباراة " فردي- خامس مباراة " فردي"

ويفوز المنتخب الفائز بثلاث مباريات.

عمر عصر

القنوات الناقلة لمنافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024

وتنقل منافسات تنس الطاولة للمنتخبات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 عبر قناة BeIN SPORTS 5 HD.

من المقرر أن تنطلق منافسات تنس الطاولة للسيدات في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، وتشارك مصر بقائمة تضم الثلاثي: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي، وتتواجد يسرا حلمي في قائمة الاحتياطي.

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