مشوار منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 قبل مواجهة فرنسا

يتجه عشاق كرة القدم نحو ملعب بارك أولمبيك ليون في فرنسا، لمتابعة اللقاء الحاسم الذي يجمع منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض والجمهور.

وصعد منتخب مصر بجدارة إلى نصف النهائي بعد تفوقه على باراجواي، وقد أحرز المنتخب المصري مفاجأة كبيرة بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد في دور المجموعات، حيث سجل إبراهيم عادل هدفين، بينما أحرز صامويل أوموروديون هدف إسبانيا الوحيد في اللحظات الأخيرة.

مشوار منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

وفي بداية مشواره في الأولمبياد، تعادل منتخب مصر بدون أهداف، ثم فاز على أوزباكستان، وفي النهاية تصدر المجموعة بعد الفوز على إسبانيا.

وبعد تأهله على حساب باراجواي في ربع النهائي، يلتقي الفراعنة الآن بالمنتخب الفرنسي في نصف النهائي.

ستنطلق المباراة بين منتخب مصر وفرنسا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بارك أولمبيك ليون في فرنسا.

وتذاع منافسات أولمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر بث مباراة مصر وفرنسا على قناة "بي إن سبورت 2HD".

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام فرنسا

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي المتوقع أمام منافسه الفرنسي ضمن فعاليات أولمبياد باريس2024 حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر.

خط الهجوم: "زيزو" أو مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل..

قائمة منتخب مصر الأولمبي



وكان البرازيلي روجير ميكالي قد أعلن قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية عن قائمة الفراعنة المشاركة وجاء على النحو الأتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس- حسام عبد المجيدة أحمد سيد عبد النبي- محمد حمدي-محمد طارق- أحمد عيد- محمد مغربي- عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني- أحمد سيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- زياد كمال- إبراهيم عادل- محمود صابر- أحمد عاطف قطة- مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر- أسامة فيصل.

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