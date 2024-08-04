طلب عاجل من جوميز لإدارة الزمالك بسبب زيزو.. باريس السر

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك بضرورة تجديد أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء لعدم رحيله في الصيف الجاري.

وارتبط أكثر من لاعب داخل نادي الزمالك بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض بعد تلقيهم عروضًا احترافيه تأمل في الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يطلب تجديد عقد أحمد زيزو بسبب العروض الخارجية

وعلم"الموجز" أن المدرب البرتغالي جوميز طلب بشكل فوري حسم تجديد عقد اللاعب أحمد السيد زيزو جناح الفارس الأبيض والمتواجد الأن مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وجاء طلب جوميز من إدارة الفارس الأبيض برئاسة حسين لبيب في ظل التكهنات التي تشير إلى وصول عروض فرنسية للتعاقد مع اللاعب عقب تألقه مع الفراعنة في أولمبياد باريس2024.

وتحرك بالفعل مسئولو الزمالك لحسم ملف تمديد عقد زيزو في الفترة المقبلة مع منع رحيله في الموسم الجديد خاصًة أنه يعد أحد الركائز الأساسية التي يعول عليها المدرب البرتغالي.

الزمالك يختتم استعدادته لمواجهة إنبي في الدوري المصري

فريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ينهي استعداداته اليوم لمواجهة إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 للدوري المصري، والتي ستُلعب غدًا الاثنين.

ويسعى جوميز للاستفادة من اكتشاف اللاعبين الشباب، إلى جانب تحديد العناصر التي سيتم التخلي عنها نهائيًا أو إعارتها، وتحديد الصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق عقب حل أزمة مساعدي جوسفالدو فيريرا وإيقاف القيد.

حقق الأبيض فوزًا كبيرًا بنتيجة 1-0 على الجونة في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في ترتيب دوري نايل

ووصل الزمالك إلى النقطة 49 نقطة في المركز الخامس بعد 30 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 8، مسجلا 45 هدفًا واستقبال 30 هدفًا.

من جانبه، يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعد 32 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 12، وخسر 13، سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.

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