محمد محمود لـ الموجز : الناس بتتصيد الأخطاء ومحمد رمضان وعمرو دياب كانوا تحت ضغط

تستمر احتفالات المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي يُعقد هذا العام تحت رئاسة محمد رياض، حظي الحضور بشرف تكريم الفنانة سميحة أيوب، وهي إحدى أعلام المسرح المصري، وقد شهد الافتتاح مشاركة لافتة من العديد من الشخصيات البارزة في مجال الفن.

محمد محمود يعبر عن سعادته بتكريم زملائه

في لقاء خاص مع "الموجز"، أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته البالغة بتكريم زملائه المبدعين الذين أثروا في عالم المسرح والدراما والسينما.

وتحدث عن تقديره الكبير للفنانين أحمد بدير، أحمد آدم، سميحة أيوب، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، الفنان حسن العدل، والفنانة سلوى محمد علي.

وأكد محمود أن هؤلاء النجوم قدّموا إسهامات كبيرة تستحق التقدير والاحتفاء.

إشادة بكتابة أبو السعود الإبياري وتأثيره

تحدث محمود أيضًا عن الكاتب الراحل أبو السعود الإبياري، مشيدًا بتميزه في مجال المسرح من خلال كتابة وتأليف وإنتاج أعمال مسرحية هامة.

وأعرب عن اعتقاده بأن تكريم الإبياري وابنه أحمد الإبياري واجب، معبّرًا عن ضرورة تكريم كافة عناصر الإخراج المسرحي من ممثلين، مؤلفين، منتجين، مخرجين، ومصممي استعراضات.

تعليق على محمد رمضان وعمرو دياب

وفي سياق متصل، علق محمد محمود على الحوادث الأخيرة التي شهدها محمد رمضان وعمرو دياب، حيث صرح بأن الجمهور أحيانًا يتصيد أخطاء الفنانين وقد يكون الاستفزاز سببًا في خروج الفنان عن النص.

وأكد محمود على أهمية احترام الجمهور باعتباره جزءًا أساسيًا من نجاح أي عمل فني.

لا وجود لجزء ثاني من "أعلى نسبة مشاهدة"

على صعيد آخر، وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" خلال شهر رمضان الماضي، نفى محمد محمود الأنباء المتداولة حول تحضير جزء ثاني من المسلسل، مؤكدًا أنه لا توجد أخبار عن هذا الموضوع حتى الآن.

أعمال محمد محمود السينمائية والتلفزيونية

يُذكر أن محمد محمود قد شارك في بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام والمسرحيات الناجحة، من أبرزها: "مراتي زعيمة عصابة"، "دو ري مي فاصوليا".

كما قدم عدة مسلسلات: "فارس بلا جواد"، أرض النفاق، هربانه منها ، رمضان كريم،راس الغول ، بين السرايات ،الهرشة السابعة ، بالطو ، أشغال شقة ، أعلى نسبة مشاهدة "

وفي السينما، قدم أفلامًا مثل " من أجل زيكو، أبو شنب، مرعى البريمو، شوجر دادي،المطارد، البعبع ْ ليلة العيد ، عصابة عظيمة ، بنقدر ظروفك".

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