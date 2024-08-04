عماد زيادة يتصدر البحث بعد شراء سيارة نادرة قيمتها 100 مليون جنيه

تصدر الفنان عماد زيادة مؤشرات البحث على محرك “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد شرائه سيارة نادرة قيمتها تتجاوز 100 مليون جنيه مصري.

وتعد هذه السيارة ثاني من نوعها التي تدخل مصر، ليصبح زيادة ثاني شخص يمتلكها في البلاد.

عماد زيادة فنان ورجل أعمال متعدد الاهتمامات

قد لا يعرف البعض أن عماد زيادة ليس مجرد فنان، بل هو أيضًا رجل أعمال ناجح. وعلى الرغم من شغفه الكبير بالفن وسحر السينما والتلفزيون، إلا أنه لم يعتمد على الفن كمصدر رئيسي لثروته.

كما يرفض زيادة إنتاج أعمال فنية لنفسه، مفضلًا أن يتقدم بشكل طبيعي على حساب فرض نفسه على الجمهور.

رفض عماد زيادة للبطولة الذاتية

خلال لقائه ببرنامج “خلاصة الكلام” مع الإعلامية أميرة بدر، أكد عماد زيادة أنه رفض إنتاج أعمال لنفسه لتجنب فرض نفسه على الجمهور.

وأضاف أن الفن يتطلب استئذان قلوب المشاهدين وليس فرض الفنان نفسه عليهم.

رحلة عماد زيادة الفنية وتطور أدواره

عمل عماد زيادة في مجال التمثيل منذ 22 عامًا، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية مع كبار النجوم مثل عادل إمام، يحيى الفخراني، ومحمد هنيدي. وبرزت أدواره في مسلسلات مثل “نسل الأغراب” و“ولد الغلابة”، لكن دوره في “نعمة الأفوكاتو” مع مي عمر كان الأكثر تأثيرًا في تحقيق نجوميته.

التعاون مع المخرج محمد سامي وتجربة العمل مع مي عمر

تحدث عماد زيادة عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، مشيرًا إلى العلاقة الشخصية بينهما التي تتحول إلى علاقة مهنية دقيقة خلال التصوير. كما أشاد بمهارة مي عمر في تقديم دورها في “نعمة الأفوكاتو”، مشيرًا إلى أن الجمهور أحب شخصيتها مما ساهم في نجاح دوره.

تفاصيل العمل في “نعمة الأفوكاتو” و“نسل الأغراب”

أكد عماد زيادة استمتاعه بالعمل في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وتعاونه مع أحمد السقا وأمير كرارة في “نسل الأغراب”. وأوضح أن شخصية ياسين الألفي تطلبت اهتمامًا خاصًا بتفاصيل اللباس والشعر لتحقيق التميز في الأداء.

خلال مسيرته الفنية، يواصل عماد زيادة تقديم أدوار متنوعة تبرز موهبته وتحقق نجاحًا ملحوظًا.

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