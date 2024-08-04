عبير صبري تحلم بالتمثيل مع آل باتشينو في الجنة وحقيقة عودتها للحجاب

أعربت الفنانة عبير صبري عن إعجابها بالنجم العالمي آل باتشينو وأمنيتها في التمثيل معه، حتى لو كان ذلك في الجنة، وردت عبير صبري خلال لقائها في برنامج "تابوو" مع نزار الفارس، وتستعرض الموجز من خلال هذا التقرير أبرز تصريحاتها فعندما سُئلت عما إذا كان آل باتشينو سيدخل الجنة، بأنها ترى أن آل باتشينو موهبة عظيمة لن تتكرر وتتمنى له كل الخير.

رغبتها في التمثيل بالجنة

وأوضحت عبير أنها تتمنى التمثيل في الجنة مع آل باتشينو، مشيرة إلى أنها ستكون مشغولة بالأشياء الجميلة هناك، ولكنها ستكتفي بآل باتشينو لأنها تحبه كثيرًا.

أول يوم في الجنة

عندما سُئلت عن أول ما ستفعله في الجنة، قالت عبير إنها ترغب في رؤية سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام) والسيدة عائشة وسيدنا الحسن والحسين.

عبير صبري والحجاب.. جهاد المرأة

تحدثت الفنانة عبير صبري عن الحجاب وأعربت عن أملها في العودة له قريبًا، موضحة أن الحجاب جهاد للمرأة. وأكدت خلال لقائها في برنامج "تابوو" أن الحجاب صعب، والنساء المحجبات يجاهدن بسبب الفتن الكبيرة.

تجاربها الشخصية مع الحجاب

تحدثت عبير عن فترة ارتدائها للحجاب لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة في البداية، لكنها واجهت تحديات شخصية جعلتها تشعر بعدم القدرة على الاستمرار. وقالت إن هناك ضغوط شخصية ومهنية جعلتها تخلع الحجاب، لكنها تأمل في العودة إليه مرة أخرى.

غياب عبير صبري عن دراما رمضان 2024 ومشاركتها في "حدوتة منسية"

غابت عبير صبري عن دراما رمضان 2024، ولكنها شاركت قبل الموسم في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب مجموعة من النجوم مثل سوسن بدر، وأحمد فهيم، وأحمد حجازي، ومحمد علي رزق.

أحدث أفلامها "ليلة العيد"

كان آخر أفلام عبير صبري "ليلة العيد"، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم مثل يسرا، ريهام عبد الغفور، وسميحة أيوب. الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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