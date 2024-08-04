الفن هواية والتجارة غاية.. سر ثروة عماد زيادة وأسطول السيارات

عماد زيادة فنان تاريخه الفني قصير ولكن شهرته على السوشيال ميديا تخطت الكثير بفضل استعراض أسطول سيارته الفارهة، عرفه الجمهور من خلال أدوار قليلة وأشهرها نعمة الافوكاتو في رمضان الماضي، ومن خلال هذا السطور تستعرض الموجز ثرواته الطائلة

ظهور عماد زيادة بالسيارات الفارهة



انبهر الجميع بالسيارات التي كان يقودها داخل العمل، وتسأل الجميع عن هوية هذا الفنان بعدما انتشرت أنباء عن امتلاكه لهذه السيارات، حيث بلغ ثمن سيارته نص مليار جنيه، بخلاف ثرواته الأخرى والعقارات التي يمتلكها.

شراء السيارة "Bugatti Veyron"



أثار عماد زيادة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شرائه سيارة فارهة وهي «Bugatti Veyron»، بسعر تخطى 100 مليون جنيه، وتعد هي ثاني سيارة من هذا النوع تدخل مصر رسميًا.

أكد عماد زيادة في تصريحات صحفية تداولت له، أنه لا يحب التعليق على تلك الأمور.

عماد زيادة

شخصية "ياسين الألفي" في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



ظهر الفنان عماد زيادة الشهير بشخصية «ياسين الألفي» في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» خلال موسم رمضان 2024، وهو يقود سيارة رولز رايس فانتوم اكستنديد مرصعة بالألماس.

تعليق عماد زيادة على إظهار سياراته



علق زيادة على إظهاره سياراته الفارهة في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، حيث قال: «الرزق مقدر بيد ربنا وكلنا بنشتغل، علشان كده عمري ما بستعرض بفلوسي، لأن ده مش مني ده رزق ربنا، وبستعرض بأخلاقي، ووالدي كان بيقولي كده، وممكن يكون شخص معاه فلوس لكن معندوش قبول عند الناس».

الإمبراطورية التجارية

عماد زيادة



استطاع زيادة بناء إمبراطورية تجارية تعتمد بشكل كبير على الإعلانات، يمتلك أسطولًا ضخمًا من السيارات تقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه.

النشأة والخلفية



ولد عماد زيادة عام 1974 في أسرة ميسورة الحال تقيم في ليبيا، ولكن أصولها تعود لمحافظة المنوفية، عائلته متخصصة في تجارة الزيوت الغذائية، حيث يمتلكون عدة مصانع، منذ صغره، كان زيادة عاشقًا للسيارات وبدأ بتجارة السيارات بشكل تدريجي حتى أسس معرضه الخاص.

التاريخ الفني والتمثيلي



تاريخ عماد زيادة الفني قصير ولكن ثروته كانت سببًا في شهرته، بدأ مسيرته التمثيلية في مسرحية "بودي جارد" مع عادل إمام عام 2010، ومن هناك انطلق للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية.

العلاقة مع محمد سامي

عماد زيادة ومحمد رمضان



كانت المفاجأة الكبرى عندما كشف زيادة أن السيارات الفاخرة التي ظهرت في مسلسل نعمة الافوكاتو ملكه الشخصي، وخاصة سيارة الرولز رويس المرصعة بالألماس التي أثارت ضجة كبيرة وتحتوي على 3400 حجر ألماس.

محمد سامي وعماد زيادة

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