موعد مباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية والقناة الناقلة

تم تأجيل موعد انطلاق مباراة الإسماعيلي الودية مع السد القطري التي ستقام بين الفريقين في إطار احتفالية الدراويش على مرور 100 عام منذ تأسيس النادي.

تم التوصل لاتفاق بين الناديين وقناة الكأس القطرية لتعديل موعد المباراة وبثها تلفزيونيا.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد السد القطري

سيتم فتح البوابات أمام الجماهير الراغبة في حضور اللقاء بالمجان، وسيتم فتح البوابات قبل بداية المباراة بساعتين.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإسماعيلي أمام منافسه السد القطري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة السد القطري

ويستعرض لكم “الموجز” قائمة الإسماعيلي للمباراة والتي جاءت على النحو التالي:

أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال، محمد دسوقي، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، هشام محمد، محمد عبد السميع، مروان حمدي، نادر فرج، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، إيريك تراوري، خالد النبريص، بنيام وداجو، حسن صابر، عمر القط، وإبراهيم عبد العال.

تم استبعاد 16 لاعبًا من الرحلة إلى الدوحة لمواجهة السد القطري بسبب أسباب مختلفة، بينهم:

محمد فوزي، عصام صبحي، حمدي النقاز، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد مخلوف، محمد هاشم، كريم عرفات، أحمد محسن، محمد حسن، عبد الرحمن الدح، أحمد الشيخ، باسم مرسي، علي الملواني، محمد زيدان، ومحمد خطاري.

تفاصيل جلسة رئيس الإسماعيلي مع سفير دولة قطر

رئيس النادي الإسماعيلي، نصر أبو الحسن، حضر جلسة مع السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر في مصر، خلال الساعات الأخيرة.

تمت هذه الجلسة لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك على هامش مباراة الإسماعيلي الودية مع السد القطري.

في هذا الاجتماع، جرت مناقشات مثمرة حول دعم وتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وعُقِدت عدة اجتماعات بين مسؤولي الإسماعيلي والهيئات القطرية لمناقشة سبل التعاون في المستقبل، نظرًا للشعبية الواسعة للنادي في مختلف الأوساط.

رئيس الإسماعيلي قدّم درعًا وقميص النادي كهدية للسفير طارق الأنصاري، الذي استقبل أبو الحسن والوفد المرافق بحفاوة كبيرة، معبرًا عن سعادته بالزيارة.

ستعود بعثة الإسماعيلي من قطر يوم الثلاثاء بعد مباراته مع السد القطري، وهي الثانية في احتفالات المئوية للنادي، بعد مواجهة أهلي بني غازي في ليبيا. كما تم الاتفاق على خوض مباراة ودية ثالثة مع الاتفاق السعودي في الدمام يوم 17 أغسطس.

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