الآن دورة الألعاب الأولمبية باريس.. أولمبياد السباحة الفنية 2024

تنطلق مساء اليوم الاثنين، منافسات السباحة الفنية التوقيعية، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الجارية الآن، بمشاركة منتخب مصر للسباحة التوقيعية.

دورة الألعاب الأولمبية باريس

أولمبياد السباحة الفنية 2024

وتنافس مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخ العرب والفراعنة والقارة الأفريقية، بعدما وصل عدد لاعبيها إلى 148 في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

ويستعرض الموجز في الفقرة التالية أبرز المعلومات عن السباحة التوقيعية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمشاركة منتخب مصر..

منتخب السباحة الفنية

قائمة منتخب مصر في السباحة التوقيعية بـ أولمبياد باريس 2024

ويضم منتخب مصر للسباحة التوقيعية 9 لاعبات بواقع 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطي وهم: نهال سعفان - هانا هيكل - نادين وسام - سندس أحمد - سلمي طارق - مريم أحمد - فريدة عمرو - أمينة أحمد - ملك طوسون.

مواعيد منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024

8:30 مساء.. (سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين التقني

السباحة الفنية في أولمبياد باريس 2024

في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ستشمل منافسات السباحة الفنية: منافسات الزوجي والفرق.

وسيتضمن كل حدث روتيناً حراً وروتيناً تقنياً.

كما سيشهد حدث الفرق تقديم روتين أكروباتي، وهو الأول من نوعه في الألعاب الأولمبية.

جدول منافسات السباحة الفنية في أولمبياد باريس 2024

ستقام منافسات السباحة الفنية في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس.

وستصل منافسات الفرق إلى تقديم الميداليات في 7 أغسطس، بينما ستنتهي منافسات الزوجي مع تقديم الميداليات في 10 أغسطس.

السباحة الفنية

جوجل يحتفل بانطلاق السباحة الفنية في أولمبياد باريس 2024

واحتفل محرك البحث العالمي جوجل بانطلاق منافسات السباحة الفنية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وغير جوجل صورته المعتادة ليستبدلها بصورة معبرة عن لعبة السباحة التوقيعية يسهل الأمور على جماهير ومتابعي لعبة السباحة التوقيعية، من خلال الضغط على الصورة التي تم وضعها، ليتجه القارئ فوزًا إلى جدول منافسات وميداليات السباحة الفنية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكافة المعلومات التي يرغب في معرفتها عن اللعبة.

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