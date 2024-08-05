موهوب الأهلي يرحل إلى الدوري السويدي رسميًا.. شوبير يكشف

أعلن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رحيل لاعب جديد من النادي الأهلي إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم الإثنين التالي: "يوسف عفيفي، لاعب وسط فريق شباب الأهلي، مواليد 2005، سينضم بصفة معار إلى نادي أسيريسكا السويدي".

الإعارة ستكون لموسم واحد، مع وجود بند لتمديد العقد بشكل نهائي وفقًا لاتفاق بين الطرفين.

لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي قررت خلال اجتماعها الأخير بدء عملية تسويق لاعبي الفريق الشباب في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، بهدف الاستفادة المالية وتوفير الفرص لهم لاكتساب الخبرات الضرورية، في حال توجب على النادي الأهلي ضمهم في المستقبل.

كولر يقرر اصطحاب قائمة الأهلي كاملة في ليلة التتويج

وعلم “الموجز" أن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر أن يسافر جميع لاعبي الفريق، بما في ذلك اللاعبين المصابين، إلى الإسكندرية لمواجهة فريق سموحة والاحتفال بتتويج النادي بلقب الدوري.

سيواجه الأهلي نادي سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية، وهذه المباراة تعتبر مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري.

لكي يتوج الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري، يكفيه التعادل أمام سموحة بأي نتيجة، حيث يحتل الأهلي المركز الأول حاليًا برصيد 87 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الوصيف برصيد 73 نقطة، وبيراميدز يملك مباراتين فقط قبل نهاية الموسم.

سيغيب عن الأهلي في هذه المباراة أحمد فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وقد أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي صفحة مباراة المقاولون العرب التي أُقيمت مساء الأحد في استاد القاهرة الدولي، والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، من أجل التركيز والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.

الأهلي يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

كان النادي الأهلي متوج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة هدف دون رد ليحصد اللقب الأفريقي الـ12 في تاريخه.

في الوقت ذاته أيضًا حصل المارد الأحمر على السوبر المصري بعد تحقيق فوزًا عريضًا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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