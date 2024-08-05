التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقررة في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، سيف جعفر، سامسون أكينيولا

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، سيد عبد الله "نيمار"

مقاعد البدلاء:

عمر عبد العزيز، أحمد مجدي، محمد عاطف، محمد السيد، مهاب ياسر، عمار ياسر، ناصر ماهر، حازم أسامة، يوسف أوباما



استقر سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في الجولة الثانية والعشرين المؤجلة من الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: أحمد صبيحه، أحمد كالوشا، عبدالله عادل، علي فوزي

الوسط: مروان داود، أحمد العجوز، مودي ناصر

الهجوم: محمد حتحوت، أحمد نادر حواش، أحمد أمين أوفا

ترتيب إنبي:

يحتل إنبي حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 31 مباراة.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي:

التقى الزمالك مع إنبي في 38 مباراة قبل لقاء اليوم. حقق الزمالك الفوز في 19 مباراة، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل، وفاز إنبي في 8 مباريات. سجل لاعبو الزمالك 49 هدفاً، في حين تلقت شباكهم 32 هدفاً.

انتهت آخر مواجهة بين الزمالك وإنبي بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة:

دخل لاعبو الزمالك المباراة بضغط قوي على دفاعات الجونة سعياً لحسم المباراة مبكراً. كاد سيف فاروق جعفر أن يفتتح التسجيل بتصويبة قوية، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 13، حصل مصطفى شلبي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من مدافع الجونة، وسجل حمزة المثلوثي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 15.

واصل الزمالك سيطرته، لكن الفار ألغى هدفاً ثانياً سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 24 بداعي وجود خطأ لصالح الجونة على حدود منطقة جزاء الزمالك. احتسب حكم المباراة 5 دقائق وقتاً بدل ضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

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