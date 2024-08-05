مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري بجودة عالية

يقدم موقع «الموجز» بث مباشر للمباراة المرتقبة بين الزمالك وإنبي في الدوري المصري كالتالي:

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

اختتم الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، أمس الأحد استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري المصري، بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد سجله حمزة المثلوثي مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

يعمل جهاز الزمالك على دراسة فريق إنبي بشكل دقيق لتحديد مفاتيح لعب المنافس ونقاط ضعفه، بهدف استغلالها لتحقيق انتصار جديد في المسابقة المحلية خلال المراحل الأخيرة.

يواجه الزمالك إنبي في التاسعة مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

شاهد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعد خوضه 30 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

من جهة أخرى، يحتل إنبي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعد خوضه 31 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

مشاهده مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

في آخر ظهور لهما في الدوري، فاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد، فيما تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري سلبياً.

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، ويتبعها استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

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