منتخب مصر ضد فرنسا.. تحرك جديد من ميكالي وبركات بسبب حلم الأولمبياد

قبل مواجهة منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024، شهد معسكر منتخب مصر الأولمبي في باريس جلسات خاصة.

وجاءت ذلك بحضور محمد بركات ومحمد مشهور من مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، مع لاعبي المنتخب في فندق الإقامة.

تحركات ميكالي وبركات مع لاعبي منتخب مصر الأولمبي

وفي إطار هذه الجلسات، تحدث الحضور عن أهمية المباراة أمام فرنسا وضرورة الانتصار في مواجهة الليلة.

تم تحفيز اللاعبين على الأداء القوي وكتابة تاريخهم بحروف من نور من خلال الفوز على الفريق الفرنسي والتأهل لنهائي الأولمبياد لتحقيق إنجاز تاريخي لـ منتخب مصر.

وناشد محمد بركات اللاعبين بالقتال والتأكيد على حقهم في التأهل للنهائي، بينما حث روجيرو ميكالي الفريق على اللعب بدون ضغوطات وتنفيذ التعليمات الفنية، مؤكدًا أن الهدف الأول يجب أن يكون التأهل إلى المباراة النهائية.

منتخب مصر الأولمبي يستعد لمواجهة قوية مع منتخب فرنسا في نصف النهائي مساء اليوم، فيما يسعى الفريق لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا نحو الحلم الأولمبي.

قائمة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا

حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس- حسام عبد المجيدة أحمد سيد عبد النبي- محمد حمدي-محمد طارق- أحمد عيد- محمد مغربي- عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني- أحمد سيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- زياد كمال- إبراهيم عادل- محمود صابر- أحمد عاطف قطة- مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر- أسامة فيصل.



تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد فرنسا

يستعرض لكم "الموجز" التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني أمام نظيره الفرنسي حيث جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، حسام عبدالمجيد، عمر فايد، محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال، محمد النني، محمود صابر.

في الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد حقق فوزًا مثيرًا على منافسه باراجواي من ركلات الترجيح وذلك بعدما انتهى الوقت الًأصلي بين الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

اقرأ أيضًا..

مشوار منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 قبل مواجهة فرنسا

بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا في أولمبياد باريس



