إليك.. فوائد مذهلة عند ممارسة الرياضة بانتظام

يرغب العديد من الأشخاص في إنقاص الوزن، لذلك يلجأون لممارسة الأنشطة البدنية، من أجل نحت القوام، بينما يتجاهل البعض الآخر هذا الأمر، بدعوى أن أجسامهم ليست بحاجة إليها، على الرغم من كونها مهمة للعديد من الأشياء الأخرى بالجسم، وعلاقتها بنا لا تتوقف عند حد إنقاص الوزن فحسب.

في ذات السياق، تقدم جهاد أحمد، مدربة اللياقة البدنية، في حديثها الخاص لموقع "الموجز"، في التقرير التالي، لتوضح أهمية الرياضة على الجسم بخلاف إنقاص الوزن، وذلك في النقاط التالية:

أهمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم:

لا يفوتك مميزات التمارين الرياضية لكبار السن.. أبرزها تحريك العضلات

لا يفوتك مميزات التمارين الرياضية لكبار السن.. أبرزها تحريك العضلات

تحسين المناعة: ممارسة الرياضة تساعد على تخليص الجسم من السموم المهاجمة له عن طريق التعرق، مما يعزز جهاز المناعة ويحسن قدرته على مقاومة الأمراض.

الاسترخاء والراحة النفسية: القيام بالمهام اليومية يتطلب الكثير من الجهد، لذلك يحتاج الأشخاص إلى راحة وإسترخاء بعد ساعات العمل، وممارسة الرياضة تساعد في تهدئة الأعصاب وتفريغ الطاقات السلبية، مما يعزز جودة النوم.

تقليل الضغوط النفسية: ممارسة الرياضة تحفز إفراز هرمون السعادة (الأندورفين) في الجسم، مما يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة بعد الانتهاء منها.

زيادة كتلة العظام والعضلات: الرياضة تعمل على تقوية العظام والعضلات، مما يعزز الشعور بالقوة والصحة الجيدة.

ويمكن القول أن ممارسة الرياضة بشكل يومي لها فوائد متعددة على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والتعامل مع الضغوط اليومية بشكل أفضل.

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