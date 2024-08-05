حالة الطقس غدًا الثلاثاء 6-8-2024.. أمطار في عز الصيف ورياح مُثيرة للرمال

حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 6-8-2024، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والرطوبة، ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المصاحبة له.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 6 أغسطس 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، كما تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وكشف هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الأمطار غدًا الثلاثاء وفقًا لصور القمر الصناعي بجنوب الصعيد حيث بدأت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من الاقصر وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل ومناطق جنوب الصحراء الغربية والوادي الجديد والحدود المصرية السودانية الآن.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس غدًا الثلاثاء

فيما يتعلق بأهم الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس غدًا الثلاثاء، فإنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون نشطة ومعتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 6 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 35 26

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 26

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 20

كاترين 31 17

الطور 39 28

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 25

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 33 24

سيوة 38 22

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 31

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 31

شلاتين 38 32

حلايب 34 29

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 23

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 28

الأقصر 43 28

أسوان 43 31

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 40 31

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