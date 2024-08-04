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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة

حالة الطقس خلال
حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

درجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة.. أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، حيث من المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحرارة. 

سيكون الطقس مائلاً للحرارة ورطباً خلال الليل على معظم المناطق.

حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة:

أشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهاراً على معظم المناطق، بينما يكون مائلاً للحرارة ورطباً ليلاً. 

كما توقعت وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.


درجات الحرارة المتوقعة في مصر من الإثنين 5 أغسطس إلى السبت 10 أغسطس 2024

الإثنين 5 أغسطس 2024 :

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- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، المحسوسة 38
- السواحل الشمالية: العظمى 32، المحسوسة 35
- جنوب سيناء: العظمى 40، المحسوسة 43
- شمال الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 42
- جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

الثلاثاء 6 أغسطس 2024 :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39
- السواحل الشمالية: العظمى 33، المحسوسة 36
- جنوب سيناء: العظمى 40، المحسوسة 42
- شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41
- جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

الأربعاء 7 أغسطس 2024 :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39
- السواحل الشمالية: العظمى 33، المحسوسة 36
- جنوب سيناء: العظمى 40، المحسوسة 42
- شمال الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 42
- جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

الخميس 8 أغسطس 2024 :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39
- السواحل الشمالية: العظمى 33، المحسوسة 36
- جنوب سيناء: العظمى 39، المحسوسة 42
- شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41
- جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

الجمعة 9 أغسطس 2024 :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، المحسوسة 38
- السواحل الشمالية: العظمى 33، المحسوسة 36
- جنوب سيناء: العظمى 40، المحسوسة 43
- شمال الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 42
- جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

السبت 10 أغسطس 2024 :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، المحسوسة 38
- السواحل الشمالية: العظمى 32، المحسوسة 35
- جنوب سيناء: العظمى 40، المحسوسة 42
- شمال الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 42
- جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

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