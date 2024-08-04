حالة الطقس غدًا الاثنين 5-8-2024.. شديد الحرارة والعظمي تكسر حاجز الـ 44

حالة الطقس غدًا الاثنين.. تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الاثنين 5-8-2024، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والرطوبة.

حالة الطقس غدًا الاثنين 5 أغسطس 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، كما تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من اليوم الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس، توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب- شلاتين- رأس بناس- مرسى علم -أبوسمبل أسوان- الوادى الجديد- الأقصر- قنا يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأشارت إلى أنه من الخميس 8 أغسطس والجمعة 9 أغسطس، توجد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحرين غدًا الاثنين

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الطقس الحار

وقدمت هيئة الأرصاد للمواطنين، عدة نصائح هامة للتعامل مع الطقس الحار أبرزها، تجنب التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، ومتابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية.

درجات الحرارة غدًا الاثنين

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 5 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة، والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية 33 درجة، والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء 38 درجة، والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد 39 درجة، والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد 44 درجة، والمحسوسة 45.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة علي أغلب محافظات الجمهورية يُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع الرطوبة، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

موعد تحسن الطقس في مصر

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وستبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي، بداية من منتصف الأسبوع القادم، ويصاحبها تكون الشبورة المائية في الصباح، إلى جانب استقرار حالة الموج خلال ساعات النهار.

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