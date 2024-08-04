ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية.. يقوم موقع "الموجز" الإخباري موجزا شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية خلال الساعات الماضية، حيث يبقى عينًا ساهرة على كل الأحداث ، وصوتًا يتجاوز كل التحديات ، ومنبرًا للجميع ، ينقل الأخبار الجديدة بجرأة واحترافية عالية، لتكون مطلعًا على جميع المستجدات التي تشمل مجموعة من الأخبار الهامة، من بينها:

- الرئيس السيسي يعزز دعم الدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز الاستثمارات الصناعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة القضايا الاقتصادية والخدمية الحيوية.



- استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان و"حزب الله" يرد بهجوم على موقعي بركة ريشا والمنارة

واصلت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد قصف القرى والبلدات الجنوبية في لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بلدتي راميا وبيت ليف تتعرضان لقصف مدفعي عنيف، في حين شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على دراجة نارية في بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات.

- النمسا تعتمد استراتيجية طاقة جديدة لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي

وافقت الحكومة النمساوية على استراتيجية جديدة للطاقة، بمبادرة من حزب الخضر. وأوضح فيرنر كوجلر، نائب المستشار ورئيس حزب الخضر، أن الاستراتيجية تهدف إلى التخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسي بحلول عام 2027.

- "الوزراء" يناشد ذوي المفقودين في موسم الحج بالتوجه إلى وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات البحث

دعا المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، ذوي المفقودين من الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، إلى التوجه إلى وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات البحث، بما في ذلك سحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA".

- نتنياهو يتعهد برد صارم على هجوم حولون

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قاسٍ على منفذي عملية الطعن في حولون التي أسفرت عن مقتل شخصين اليوم الأحد. وأكد في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن إسرائيل ستجعل كل من تورط في الهجوم يدفع الثمن.

- السلطات الإيطالية تقلص حركة الطيران في صقلية بسبب ثوران بركان إتنا

قررت السلطات الإيطالية تقليص حركة الطيران من وإلى جزيرة صقلية جراء ثوران بركان جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطاً في أوروبا.

- وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير التنزاني أوجه التعاون المشترك

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة، ريتشارد موتايوبا ماكانزو، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لا يفوتك الحرب بدأت .. اطلاق 50 صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل

- غداً.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره التركي

سيجري وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي غداً الاثنين مباحثات مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي يبدأ اليوم زيارة لمصر تستمر لمدة يومين.

- بعد غد.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مؤتمراً صحفياً بعد غد الثلاثاء لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل النتائج وأسماء الأوائل.

- الخارجية الإيرانية: إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر باغتيالها إسماعيل هنية والرد سيكون حاسماً

أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري، أن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على أرض إيران، مشدداً على أن الرد الإيراني سيكون حاسماً.

- وزيرة البيئة تشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

شاركت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور خالد الطوخي.

-القبض على إسلام بحيري لتنفيذ 6 أحكام قضائية في قضايا شيكات بدون رصيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث إسلام البحيري لتنفيذ ستة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص جراء الحرائق في كاليفورنيا

يكافح أكثر من 6 آلاف رجل إطفاء الحرائق في وادي سنترال فالي بكاليفورنيا، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص وتدمير أكثر من 560 منزلاً، مسجلاً كأحد أكبر الحرائق في تاريخ الولاية.

- اليونيسيف: مقتل 32 طفلاً على الأقل في أعمال العنف الأخيرة في بنجلاديش

أكدت منظمة اليونيسيف مقتل 32 طفلاً على الأقل وإصابة واحتجاز العديد من الأطفال خلال الاحتجاجات الأخيرة في بنجلاديش، معربة عن قلقها البالغ إزاء تأثير الاضطرابات على الأطفال.

- بركان إتنا في إيطاليا يثور مجدداً للمرة الرابعة خلال شهر

شهد بركان إتنا، الأعلى والأكثر نشاطاً في أوروبا، ثوراناً جديداً اليوم الأحد، وهو الرابع خلال شهر واحد.

- تنسيق الجامعات 2024 يبدأ بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة

أعلن السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول بالجامعات، أن تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات سيبدأ بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

- وزارة التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 غداً ولمدة شهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوكازيون الصيفي 2024 سيبدأ غداً الاثنين ويستمر لمدة شهر، مع ضرورة التزام المحلات التجارية بالإعلان عن الأسعار الفعلية قبل وبعد التخفيضات.

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