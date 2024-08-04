بعد اغتياله.. من هو بديل إسماعيل هنية في حركة حماس؟

بديل إسماعيل هنية.. تعكف حركة حماس حاليًا علي عقد اجتماعات ومشاورات لاختيار بديل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، والذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الأيرانية طهران الأسبوع الماضي.

حركة حماس تبحث عن بديل لـ إسماعيل هنية

وأعلنت حركة حماس في بيان رسمي عن أن مكتبها السياسي ومجلس شورى الحركة عقدا اجتماعات عاجلة لبحث اختيار خليفة لـ إسماعيل هنية.

وذكرت حركة حماس، أنها "تمتاز بمؤسسيتها العالية، وشوريتها الراسخة التي عكستها الوقائع والأحداث خلال العقود الماضية التي شهدت استشهاد عدد من قياداتها، إذ كانت تسارع إلى اختيار بدائل عنهم وفق لوائح وأنظمة الحركة".

وأضافت أنه "منذ الساعات الأولى لعملية الاغتيال الصهيونية الآثمة والإجرامية التي استهدفت هنية تداعى المكتب السياسي لحماس وهيئة مجلس شوراها، إلى اجتماعات عاجلة سادتها المعاني الإيمانية والأخوية".

من سيخلف هنية في حركة حماس؟

ويستعرض “الموجز|” خلال السطور التالية أبرز الأسماء التي من المُرجح أن تكون بديل إسماعيل هنية في حركة حماس، وعلي رأسهم خالد مشعل، وخليل الحية.

خالد مشعل

والمعروف أن خالد مشعل يتمتع بخبرة سياسية ودبلوماسية كبيرة إلا أن علاقاته مع إيران وسوريا وحزب الله توترت بسبب دعمه للاحتجاجات العربية في عام 2011.

ويتمتع مشعل بعلاقات جيدة مع تركيا وقطر، وكان رئيساً للمكتب السياسي للحركة حتى عام 2017.

اختير خالد مشعل رئيسًا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسرائيل مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين ومن بعده خليفته في الأراضي الفلسطينية عبد العزيز الرنتيسي.

ونجا خالد مشعل نفسه من محاولة اغتيال في عام 1997 في عمان في عملية نفذها عملاء الموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي.

خليل الحية

ويعد خليل الحية علي رأس الأسماء التي من المتوقع أن تكون علي رأس حركة حماس، ويعيش خليل الحية في المنفى وينحدر من غزة، ويتمتع بعلاقات دولية مهمة وعلاقات جيدة مع الجناح العسكري، كما يتمتع خليل الحية بعلاقات جيدة مع إيران وتركيا وحزب الله.

وترأس خليل الحية وفداً ذهب إلى سوريا في عام 2022 والتقى بالأسد لتوطيد العلاقات.

ويُعرف خليل الحية بأنه من أبرز مؤيدي الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ونجا خليل الحية من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية.

وفيي عام 2006، قاد خليل الحية كتلة حماس في المجلس التشريعي بعد فوز الحركة في آخر انتخابات فلسطينية نظمت بعد قيام السلطة الوطنية.

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