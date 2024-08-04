تصعيد يُهدد المنطقة.. كيف توعدت إيران إسرائيل بعد اغتيال هنية؟

إيران تتوعد إسرائيل.. تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من الترقب والقلق وذلك مع تصاعد التوترات العسكرية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وتوعد إيران برد قاسٍ.

ويرصد "الموجز" خلال التقرير التالي أبرز تهديدات القادة الإيرانية بالانتقام من إسرائيل ردًا علي اغتيال إسماعيل هنية.

ومن جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلًا عن ثلاثة مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم الأحد، بأنهم يتوقعون أن تُهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين.

أكسيوس يتوقع أن تُهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين

وأضاف الموقع الإخباري نقلًا عن المصادر الأمريكية والإسرائيلية إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل.

وأشار إلى أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.

وأكدت المصادر أن انتقام إيران من المتوقع أن يكون من نفس قواعد الهجوم الذي شنته في 13 أبريل الذي استهدفت طهران فيه جنوبي إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه، ومن المتوقع أن يشمل أيضًا حزب الله في لبنان.

رئيس الأركان الإيراني يتوعد إسرائيل

وسبق أن توعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إسرائيل، قائلًا إن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية حتمي وإن الكيان الصهيوني سيندم.

وأضاف باقري أن بلاده تدرس كيفية ردها ومحور المقاومة، مؤكدًا أنه "يجب اتخاذ خطوات مختلفة".

رئيس برلمان إيران يتوعد إسرائيل

وفي نفس الصدد، قال رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل ستدفع ثمنًا غاليًا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران"، واصفًا إياه بأنه "الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره".

وأضاف قاليباف أن "اغتيال قادة فصائل المقاومة لا يؤثر في مسار المعركة. إسرائيل ارتكبت خطأ باغتيال هنية في طهران وزمن التجاهل قد ولى".

وتابع: "القصف الإسرائيلي في بيروت وطهران يعكس فشل إسرائيل في الميادين، وحرب غزة أسقطت صورة إسرائيل التي لا تقهر".

خامنئي يتوعد بالانتقام من إسرائيل

وتوعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالانتقام، قائلًا إن من "واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال هنية المريرة والصعبة".

الرئيس الإيراني يُهدد إسرائيل

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها.

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