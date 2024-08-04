ليلة القبض على إسلام بحيري.. كواليس حبس الداعية الشهير وسر «أنتوا متعرفوش أنا مين»

في فجر اليوم الأحد، قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بإلقاء القبض على الداعية إسلام البحيري في عملية خاصة، وذلك لتنفيذ ستة أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل:

القبض على الداعية الشهير إسلام البحيري

وفقاً لتحريات إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، تم التأكد من تواجد الداعية البحيري في محل إقامته داخل نطاق محافظة القاهرة. وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية تضم إدارة تنفيذ الأحكام ومباحث القاهرة إلى موقع إقامته.

عند وصول رجال الأمن، حاول إسلام البحيري الإنكار، ولكن تم مواجهته بالأحكام القضائية الصادرة ضده، وأثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة، قال: "أنتوا ماتعرفوش أنا مين". بعد ذلك، تم نقله إلى قسم الشرطة لإنهاء الإجراءات القانونية وإيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقات إضافية للتأكد مما إذا كان هناك قضايا أخرى ضده.

وفقاً لمصادر قضائية لـ “الموجز”، فإن القبض على الداعية إسلام البحيري جاء كجزء من حملة لتنفيذ الأحكام القضائية، وتم القبض عليه لتنفيذ ستة أحكام قضائية متعلقة بقضايا شيكات بدون رصيد.

وفي نفس السياق، تم تقديم بلاغ آخر ضده من إحدى السيدات الأسبوع الماضي، تتهمه فيه بالنصب، حيث اتهمته بتحويل مبلغ مالي لاستثماره في البورصة المصرية دون أن يرده لها.

كما أخلت جهات التحقيق سبيل الباحث إسلام البحيري بعد تقدمه بالمعارضة على 6 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد.



من هو الداعية إسلام البحيري ومجال دراسته وعمله؟

جدير بالذكر أن، الداعية إسلام إبراهيم بحيري هلال، الشهير بالباحث إسلام البحيري، من مواليد 5 أبريل 1974، كما انه حاصل على ماجستير في «طرائق التعامل مع التراث»، من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى، أن الداعية إسلام البحيري كان يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية الكبرى في مصر، كما عمل إسلام البحيري كمقدم برنامج «مع إسلام البحيري» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الدينية والثقافية ببرنامجه حينها.

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