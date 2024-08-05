الأرصاد الجوية اليوم الاثنين.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس في مصر.. تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم

وتُحظي نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية باهتمام الكثير للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي عرض تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، كما تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، ستكون شديدة الحرارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للحرارة رطب خلال الليل.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

وتُقدم البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 6 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء فمن المتوقع أن يشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة إلى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة ويزيد الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 6 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية 38 للعظمى والمحسوسة 39 درجة

جنوب سيناء 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، واستمرار الموجة شديدة الحرارة علي أغلب محافظات الجمهورية يُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع، يصاحبة تكون الشبورة المائية في الصباح، إلى جانب استقرار حالة الموج خلال ساعات النهار.

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