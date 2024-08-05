«زيزو» أساسيا.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

أعلن المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي عن تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمباراة نصف النهائي ضد فرنسا، المقرر إقامتها اليوم الإثنين ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

ويستعرض موقع «الموجز» تشكيل مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة مصر وفرنسا

تبدأ المباراة بين مصر وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على ملعب "غروباما ستاديوم" في مدينة مارسيليا الفرنسية.

تشكيل منتخب مصر ضد فرنسا:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، عمر فايد، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو

نتائج الفريقين في البطولة:

قدم منتخب مصر الأولمبي أداءً تاريخياً في أولمبياد باريس 2024، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحقق التأهل إلى نصف النهائي بعد غياب دام 60 عاماً.

في المقابل، حقق المنتخب الفرنسي الأولمبي فوزاً صعباً على الأرجنتين بهدف نظيف في ربع النهائي.

القنوات الناقلة:

تنقل مباراة مصر ضد فرنسا عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق محمد فوزي، كما تُبث المباراة أيضاً على قناة Alkass Six HD.

تشكيل فرنسا أمام مصر

تأهل منتخب فرنسا الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف. وقد عبر الفريق مرحلة المجموعات متصدرًا المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

تشكيل منتخب فرنسا الأولمبي لمواجهة مصر:

حارس المرمى: جيلوم ريستيس

الدفاع: كيليان سيلديليا، لويك بادي، كاستيلو لوكيبا، أدريان تروفيرت

الوسط: أندي ضيوف، يوريس شوتارد، ماجنيس أكليوش

الهجوم: مايكل أوليز، ألكسندر لاكازيت، جون ماتيتا

مقاعد البدلاء:

عبيد نكامباديو، أرنود كاليمويندو، ديزيري دوي، لوكو برادلي، سونجوتو ماجاسا، وريان شرقي

يغيب عن منتخب الديوك الأولمبي الثنائي إنزو ميلوت ومانو كوني للإيقاف، مما أدى إلى إدخال تغييرات في التشكيل الأساسي بدخول أندي ضيوف وماجنيس أكليوش.

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