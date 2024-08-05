الزمالك يفوز على إنبي برباعية مقابل هدفين في الدوري المصري

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصارًا على إنبي، حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع «الموجز» تفاصيل فوز الزمالك على إنبي برباعية مقابل هدفين

التقى الفريقان اليوم على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

افتتح ناصر منسي التسجيل للزمالك بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7 و14. ثم أضاف أوباما الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و64.

في المقابل، سجل أحمد أمين أوفا هدف إنبي الأول في الدقيقة 66، بينما أحرز محمد النحاس الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري. بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

كما توج يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنبي التي أقيمت مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وقد تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة بعد انتهاء اللقاء على أرض الملعب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي ومحمد عاطف ومحمد السيد ومهاب ياسر وعمار ياسر وناصر ماهر وحازم أسامة ويوسف أوباما.

تشكيل إنبي أمام الزمالك

وجاء تشكيل إنبى كالتالي في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - عبد الله عادل - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – محمد حتحوت

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد أمين اوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومصطفى شكشك ويوسف لبيب وأحمد جمال وعلي أوسكار وخالد أحمد حسن ويوسف عادل وفتحي السيد ومحمد النحاس.

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