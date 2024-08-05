الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطرعلى مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر وفرنسا التي أقيمت على ملعب "بارك أولمبيك ليون"، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويستعرض «الموجز» تفاصيل الشوط الأول بين مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة مصر وفرنسا

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة فرنسا في أولمبياد باريس



حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، عمر فايد، محمد شحاتة

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل



تشكيل منتخب فرنسا الأولمبي لمواجهة مصر في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: جيلوم ريستس

خط الدفاع: كيليان سيلديليا، لويك بادي، كاستيلو لوكيبا، أدريان تروفيرت

خط الوسط: أندي ضيوف، يوريس شوتارد، ماجنيس أكليوش

خط الهجوم: مايكل أوليز، ألكسندر لاكازيت، جون ماتيتا

قائمة البدلاء لمنتخب فرنسا: نكامباديو- كاليمويندو-ديزيري دوي-لوكو برادلي-ماجاسا-ريان شرقي

مباراة مصر وفرنسا



مشوار المنتخب المصري في أولمبياد باريس 2024

دور المجموعات:

الجولة الأولى: التعادل السلبي مع جمهورية الدومينيكان

الجولة الثانية: الفوز على أوزبكستان 1-0 بهدف أحمد نبيل كوكا

الجولة الثالثة: الفوز على إسبانيا 2-1 بأهداف إبراهيم عادل، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط.

ربع النهائي:

واجه منتخب مصر نظيره باراجواي، وتغلب عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحجز مكانه في نصف النهائي لمواجهة منتخب فرنسا.



مباراة نصف النهائي بين مصر وفرنسا انطلقت في العاشرة مساء اليوم، حيث يسعى المنتخب المصري للتأهل إلى المباراة النهائية في أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تمكن منتخب مصر لكرة ليد من تحقيق انتصار مثير على نظيره النرويجي، وصيف بطل العالم، بنتيجة 26-25 في رابع مبارياته ضمن أولمبياد باريس 2024، التي تُقام من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وفي إطار ذلك يستعرض موقع «الموجز» موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

بهذا الفوز، وصل المنتخب إلى النقطة الخامسة، ويتبقى له مباراة في دور المجموعات ضد الأرجنتين اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

في المباراة السابقة، تعادل منتخب الفراعنة مع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض، بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهاته بالأولمبياد.

كما خسر منتخب مصر بقيادة المدرب خوان كارلوس باستور أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-27 في ثاني مبارياته، بعد أن حقق فوزاً في المباراة الافتتاحية على المجر بنتيجة 35-32.

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