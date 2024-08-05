«يا فرحة ما تمت».. عبداللطيف منيع يخسر في ربع نهائي المصارعة بأولمبياد باريس 2024

خسر عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة، في اللحظات الأخيرة أمام لاعب تشيلي في ربع نهائي المصارعة الرومانية ضمن أولمبياد باريس 2024.

خسارة عبداللطيف منيع

رغم هذه الخسارة المؤلمة، لا تزال هناك فرصة لعبد اللطيف لتحقيق ميدالية، إذ ينتظر وصول اللاعب التشيلي إلى النهائي لخوض مباريات الترضية.

ويقدم موقع «الموجز» تفاصيل خسارة عبداللطيف منيع في أولمبياد باريس 2024

عبد اللطيف منيع قدم أداءً مميزاً في الأدوار السابقة، حيث تمكن من التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه المستحق على لاعب تركيا بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي وزن 130 كجم. كانت هذه المباراة بمثابة تأكيد لمهاراته وإصراره على تحقيق نتائج إيجابية في هذه الدورة الأولمبية.

مسيرة عبد اللطيف منيع في هذه البطولة كانت محط أنظار الكثيرين، حيث أظهر فيها قوة كبيرة وإصراراً على الفوز.

تألقه في المباراة ضد اللاعب التركي أكد قدرته على المنافسة في أعلى المستويات، وأثار إعجاب الجماهير والمتابعين.

رغم الخسارة في ربع النهائي، إلا أن الأداء العام لعبد اللطيف في البطولة يظل مشرفاً. فقد أظهر مستويات عالية من اللياقة البدنية والتكتيك الذكي في اللعب.

الآن، ينتظر بفارغ الصبر مباريات الترضية، حيث ستكون لديه فرصة أخرى للمنافسة على الميدالية البرونزية، بشرط تأهل اللاعب التشيلي إلى النهائي.

إن قصة عبد اللطيف منيع في هذه الدورة الأولمبية تعد مصدر إلهام للكثيرين، حيث تبرز قوة الإرادة والعزيمة في مواجهة التحديات.

ورغم الصعوبات والخسائر، يظل الأمل قائماً لتحقيق إنجاز رياضي كبير يضاف إلى سجل إنجازاته الرياضية.

الحظوظ لا تزال موجودة، والجماهير تنتظر بفارغ الصبر رؤية ما سيقدمه في المباريات القادمة، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره الأولمبي.

خسارة مؤمن ربيع

ودع مؤمن ربيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، أولمبياد باريس 2024 بعد خسارته أمام بطل الصين بنتيجة 6-2 في دور ربع النهائي لمنافسات وزن 60 كجم.

في نفس اليوم، عززت الصين صدارتها لجدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بفوزها بلقب سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للرجال، بعد منافسة مثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أنهى فريق الصين السباق في ثلاث دقائق و27.46 ثانية، بفارق 0.55 ثانية عن الفريق الأمريكي الذي حل في المركز الثاني.