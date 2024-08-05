توترات متصاعدة.. إيران تصدر تحذيرًا للطيارين بتجنب مجالها الجوي

أصدرت طهران إشعارًا للطيارين وسلطات الطيران يحثهم على تجنب مجالها الجوي، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ويأتي هذا التحذير وسط تهديدات مستمرة من قبل إيران بمهاجمة إسرائيل.

وبحسب تقرير لشبكة “سكاي نيوز”، في ظل التوترات الأخيرة، أعلنت عدة شركات طيران وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان.

بلينكن: إيران قد تهاجم إسرائيل خلال 48 ساعة

وجاء إخطار إيران يوم الإثنين بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وزراء خارجية مجموعة السبع خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد، أن طهران قد تهاجم إسرائيل في غضون 24 إلى 48 ساعة، بحسب دبلوماسيين مطلعين على المكالمة، ولم يحدد بلينكن الشكل الذي قد يتخذه الهجوم.

أوضح بلينكن لنظرائه أن الولايات المتحدة تعمل على كسر دائرة التصعيد، ودعا وزراء الخارجية الآخرين لممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران، حزب الله اللبناني، وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران يوم الأربعاء، والذي جاء بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله المتحالف مع إيران.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة أنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنًا حربية في المنطقة.

وعبّر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها، على الرغم من تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية.

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