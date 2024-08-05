إسرائيل تستعد لمواجهة محاولات تسلل محتملة بدعم من إيران

سلطت صحيفة "التليجراف" البريطانية الضوء على تزايد المخاوف الإسرائيلية من هجوم إيراني مرتقب قد يتضمن محاولات تسلل برية.

في تقرير نُشر اليوم الإثنين، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل من قبل إيران و"حزب الله" وحلفائهما، وهي في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى محاولات تسلل برية لبلدات حدودية إسرائيلية وغيرها من التهديدات.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات إلى البلدات المحاذية للضفة الغربية وسط مخاوف من عمليات تسلل محتملة.

ووفقًا للتقرير، تلقت تل أبيب معلومات استخباراتية تشير إلى هجمات برية فلسطينية وشيكة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل بتوجيه من إيران وحركة "حماس".

تركزت الاستعدادات في القطاع الشمالي المواجه لـ"حزب الله"، لكنها شملت أيضًا المستوطنات القريبة من خط التماس في الشرق، والقريبة جدًا من المستوطنات الفلسطينية التي تشهد محاولات هجوم يومية تقريبًا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

حذرت الصحيفة من احتمالية تحول الضفة الغربية إلى "ساحة رئيسية" في حرب إسرائيل ضد "حماس" مع تصاعد العنف في المنطقة والتوترات بشأن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المحتمل.

كما أشارت إلى إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن إجراء تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة وإرسال مجموعة حاملة طائرات جديدة بالإضافة إلى أنظمة دفاع صاروخية إضافية، وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قوله لنظرائه من دول مجموعة السبع الكبرى يوم الأحد، إن إيران و"حزب الله" قد تبدأان مهاجمة إسرائيل في أي لحظة، مشيرًا إلى عدم وضوح تفاصيل كيفية الهجوم أو توقيته بدقة.

وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ وزراء الخارجية أن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة هو لأغراض دفاعية فقط.

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