جيش الإحتلال: تفعيل نظام التحذير الأمني في إسرائيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، عن تفعيل نظام التحذير والتنبيه الأمني عبر شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك وفقاً لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تصريحات رئيس بلدية كريات شمونة

في تصريح آخر، أعرب رئيس بلدية كريات شمونة عن خيبة أمله، قائلاً إنهم فقدوا قدرة الردع التي عملوا على بنائها لسنوات طويلة.

خسائر في غزة

في نفس السياق، أفادت مصادر محلية في غزة بوقوع 25 شهيداً نتيجة قصف الاحتلال الذي استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة غربي مدينة غزة.

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي قام بإعداد مخبأ تحت الأرض في القدس ليحتمي فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة الأمن، في ظل توقعات بهجوم إيراني.

تعزيز الإجراءات الأمنية

أفادت القناة 12 العبرية، يوم الخميس الماضي، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي قرر تعزيز الحراسة على نتنياهو ووزراء الحكومة، تحسباً لأي رد فعل إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية. وذكرت القناة أن رئيس الشاباك ألزم نتنياهو والوزراء بالحصول على موافقته المسبقة قبل القيام بأي جولات.

استعدادات استثنائية

أشارت القناة العبرية، مساء الأربعاء، إلى أن مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية لنتنياهو والوزراء كجزء من الاستعدادات لمواجهة الرد الإيراني المتوقع على اغتيال هنية.

إجراءات احترازية

تأتي هذه التحركات الإسرائيلية ضمن إجراءات أمنية احترازية يتخذها جهاز الشاباك استعداداً لأي رد محتمل على اغتيال رئيس أركان حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

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