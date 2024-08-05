تقارير متباينة.. ما هي أبرز توقعات الرد الإيراني على إسرائيل؟

في الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل بشكل ملحوظ، وذلك عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، هذه العملية أدت إلى توتر العلاقات وزيادة التهديدات بين الجانبين.

وفقًا لتقارير قناة 13 الإسرائيلية، تتواصل القيادة الإسرائيلية مع حلفائها لضمان مشاركتهم في التصدي لأي هجوم إيراني محتمل. هذه الخطوة تأتي وسط تحضيرات إسرائيلية لمواجهة أي رد فعل من إيران، التي توعدت بالانتقام حسب موقع “Hindustan Times”.

خامنئي يتوعد بالرد القاسي على إسرائيل

وفي هذا السياق، أعرب المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، عن غضبه وتعهد بالرد القاسي على إسرائيل، مؤكداً أن الهجوم سيكون في الوقت والمكان المناسبين، وقد أضافت وسائل الإعلام الإيرانية أن حزب الله اللبناني قد يبدأ في استهداف مناطق أعمق داخل إسرائيل، وليس فقط الأهداف العسكرية.

رد نتنياهو على تهديدات إيران

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن إسرائيل ستواصل هجماتها في جميع مناطق القتال حتى تحقق النصر، كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي هو إطلاق سراح جميع المحتجزين، سواء كانوا أحياء أو أموات حسب “Democracy Now”.

أما الولايات المتحدة، فقد أعربت عن قلقها من التصعيد المتزايد في المنطقة.

وأكد الرئيس جو بايدن على ضرورة تهدئة الأوضاع، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لدعم الدفاعات الإسرائيلية ومنع أي تصعيد أكبر.

اغتيال محمد الضيف

في الثالث عشر من يوليو، أعلنت إسرائيل مقتل القائد العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، في غارة جوية على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص.

وقد اتهمت إسرائيل ضيف بتدبير الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، ضيف، الذي قاد الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، منذ عام 2002، كان يعتبر أحد أبرز القادة العسكريين للحركة​.

جنازة إسماعيل هنية في طهران

في الوقت ذاته، تجمع آلاف الأشخاص في طهران لحضور جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. ووفقًا للتقارير، أصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمراً بضرب إسرائيل بشكل مباشر ردًا على اغتيال هنية، مؤكداً أن “واجبنا هو الانتقام لدمه لأنه استشهد على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

اغتيال قائد في حزب الله

وجاء اغتيال هنية بعد ساعات من اغتيال إسرائيل لأحد كبار قادة حزب الله في بيروت، وقد أكد حزب الله مقتل القائد يوم الأربعاء، مما يزيد من تعقيد الوضع المتوتر في المنطقة.

ردود الفعل والتوقعات

التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى التوترات مع إيران وحزب الله، يضع المنطقة على حافة مواجهة عسكرية أكبر، في هذا السياق، تستمر الاتصالات بين الأطراف الدولية لتهدئة الوضع وتجنب تصعيد أكبر.

وحسب التقارير، فهذه الأحداث تعكس تفاقم التوترات الإقليمية وتثير مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التصريحات المتبادلة بين القيادات الإسرائيلية والإيرانية، والدعوات الانتقامية من كلا الجانبين.

اقرأ أيضًا: بريطانيا تسحب عائلات موظفي سفارتها في بيروت بسبب الوضع الأمني