بريطانيا تسحب عائلات موظفي سفارتها في بيروت بسبب الوضع الأمني

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، عن سحب عائلات موظفي سفارتها في بيروت مؤقتاً نظراً لتدهور الوضع الأمني، وذلك وفقاً لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

تصاعد التوتر في لبنان

يذكر أن نحو 100 ألف نازح قد غادروا منازلهم في جنوب لبنان نتيجة للتصعيد الإسرائيلي، وقد دعت فرنسا اليوم رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن.

تصريحات نتنياهو

في سياق متصل، صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران وحلفاءها يسعون لتطويق إسرائيل من جميع الجهات.

وأكد نتنياهو أن هدف إسرائيل هو إطلاق سراح جميع المحتجزين سواء كانوا أحياء أو أموات.

كما أشار إلى أن إسرائيل ستبادر بشن هجمات في كافة مناطق القتال حتى تحقق النصر، وفقاً لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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