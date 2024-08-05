توترات متصاعدة: إيران لم تقرر طبيعة الرد على اغتيال هنية

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن القيادة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع حلفائها لضمان مشاركتهم في التصدي لأي هجوم إيراني محتمل.

اغتيالات وتصاعد التوترات

ارتفعت حدة التوتر في المنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران يوم الأربعاء، والذي تبع غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله، المتحالف مع إيران.

مخاوف من صراع أوسع

تتصاعد المخاوف من أن تتحول الحرب التي تشنها إسرائيل على الفصائل الفلسطينية في غزة منذ أكتوبر إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ويشار إلى أن إيران وحماس تتهمان إسرائيل باغتيال هنية، متوعدتين بالانتقام، بمشاركة حزب الله.

عدم إعلان مسؤولية إسرائيل

إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال هنية ولم تنف ذلك. وفقاً لتقديرات كبار أعضاء الجهاز الأمني الإسرائيلي، لم تقرر إيران بشكل كامل طبيعة الرد وقوته على اغتيال هنية.

حزب الله واستراتيجية الرد

ذكرت القناة 13 أن حزب الله يبحث عن هدف يضر بإسرائيل، لكنه لا يرغب في تحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق.

تعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد أن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي لتهدئة التوترات.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية في المنطقة.

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