نتنياهو في المخبأ.. الشاباك يبني ملاذًا سريًا تحت الأرض قبل الهجوم الإيراني المتوقع

الشاباك يبني ملاذًا سريًا تحت الأرض قبل الهجوم الإيراني المتوقع.. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجهيزاته لمواجهة الرد الإيراني المرتقب على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، الذي تم اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران أثناء مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بازشكيان.

تجهيزات الشاباك الإسرائيلي

وفقًا لموقع "واللا" العبري، قام جهاز الشاباك الإسرائيلي بإعداد مخبأ يُعرف باسم "مخبأ القيادة" في القدس، حيث من المتوقع أن يتم إيواء كبار القادة السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، خلال أي هجوم محتمل.

مخبأ الشاباك الإسرائيلي

ويُعد هذا المخبأ تحت الأرض مُحصنًا ضد العديد من الضربات ويوفر إقامة طويلة الأمد للقادة خلال حالات الطوارئ.

التهديدات الإيرانية

نقل الموقع العبري أن الشاباك استعد لتفعيل مخبأ القيادة تحت الأرض في القدس، لضمان حماية كبار القادة السياسيين خلال حالة الطوارئ. وأجرى قائد قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلي مباحثات لتقييم المخاطر الحالية والاستعدادات المستمرة.

توقعات الرد الإيراني

أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأنهم يتوقعون أن تشن إيران هجومًا على إسرائيل ابتداءً من يوم الاثنين، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، القائد العسكري في حزب الله.

ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن الرد الإيراني الانتقامي قد يكون مشابهًا للهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 أبريل، ولكنه قد يكون أكثر شمولاً وربما يشمل مشاركة حزب الله في لبنان.

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